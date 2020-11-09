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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı

İstanbul'da 11 ilçede düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Emrah Gökmen   | 09.11.2020
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı Fotoğraf: Ahmet Bolat /AA

İstanbul

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve Suriye'deki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 11 ilçede belirlenen 17 adrese özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.

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