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İstanbul'da tam kapanma döneminde hava kirliliği yüzde 22 azaldı

İstanbul'da hava kirliliği koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 geriledi.

Hikmet Faruk Başer   | 22.05.2021
İstanbul'da tam kapanma döneminde hava kirliliği yüzde 22 azaldı Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde İstanbul'dan Uludağ manzarası gözlemlenmişti. Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı

İstanbul

Türkiye'de 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tam kapanma kararı alınmasıyla vatandaşlar 17 günlük süreçte vakitlerinin büyük kısmını evde geçirdi. Kentte trafiğin de azalması hava kalitesinin iyileşmesini sağladı.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalite ölçüm istasyonlarından derlediği verilere göre, İstanbul'da azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı tam kapanma döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azaldı.

Kentte hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 80 ile Sarıyer alırken, bunu yüzde 62 ile Beşiktaş, yüzde 59 ile Aksaray, yüzde 36 ile Yenibosna ve yüzde 34 ile Esenler izledi.

Kentteki 7 istasyonda ise kirlilik oranı arttı. Artış kaydedilen istasyonlar Sultangazi 4 yüzde 112, Avcılar yüzde 34, Esenyurt 14, Tuzla yüzde 12, Selimiye yüzde 9, Kartal yüzde 6, Bağcılar yüzde 3 olarak sıralandı.

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