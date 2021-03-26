İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul
Mesai saati sonrası yaşanan trafik yoğunluğu, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saatlere doğru daha da arttı.
Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu, Edirne istikametinde Sefaköy mevkisinden başlayan yoğun trafik Beylikdüzü mevkisine kadar sürüyor. TEM Mahmutbey Gişeleri'nde de trafik yoğunluğu görülüyor. Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda yoğunluk yaşandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa ayağında iki yönlü gerçekleşen yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa-Anadolu geçişinde etkili oluyor.
Öte yandan mesai sonrası evlerine gitmeye çalışan vatandaşların durak ve iskelelerde yoğunluk oluşturduğu görüldü.
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