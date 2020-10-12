Euro
9.29
Dolar
7.87
BIST 100
1,178.16
Altın
1,923.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da “Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödül Töreni”nde konuşuyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de Lityum Pilot Üretim Tesisi'ni ziyaret ediyor CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
logo
Türkiye

İstanbul'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da iş yerlerinde sahte içki sattıkları önü sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış   | 12.10.2020
İstanbul'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

Ataşehir, Avcılar ve Büyükçekmece ilçe emniyet müdürlükleri, sahte içki satışlarının arttığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ataşehir'de bir tekel bayisinde yapılan denetimde ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, 12 çeşitli markalarda bandrolsüz etil alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi Yusuf M. gözaltına alındı.

Avcılar'da bir iş yerinde yapılan denetimde ise 20 litre kaçak içki ele geçirilirken iş yeri sahibi Ökçün D. gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de de 220 litre kaçak alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi Aytekin K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Başbakanı Castex: Güçlü bir ikinci dalganın içindeyiz
Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesi, AB Komisyonu 2020 İlerleme Raporu'na girdi
Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Serulle'den Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesine övgü
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 312 bini aştı
Meslek lisesi maske ve dezenfektan üretimini 5'e katladı

Benzer haberler

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamını yitirdi

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamını yitirdi

Mersin'de sahte içkiden hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i öldü

İstanbul'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Valisi Köşger'den sahte içki açıklaması: Denetimler sıklaşacak

İzmir Valisi Köşger'den sahte içki açıklaması: Denetimler sıklaşacak
İstanbul 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nda Türkiye lideri oldu

İstanbul 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nda Türkiye lideri oldu
İstanbul havalimanlarından 9 ayda 30 milyonu aşkın yolcu uçtu

İstanbul havalimanlarından 9 ayda 30 milyonu aşkın yolcu uçtu