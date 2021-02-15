Euro
8.51
Dolar
7.01
BIST 100
1,538.44
Altın
1,818.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, bazı bölgelerde devrilen elektrik direkleri nedeniyle de kesintiler meydana geldi.

Mustafa Hatipoğlu   | 15.02.2021
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

İstanbul'da 13 Şubat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Yağışın etkisiyle akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde ağaç devrilmesi, elektrik kesilmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor.

Sarıyer İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde bir ağacın devrilmesi nedeniyle yol kapandı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kadıköy Acıbadem Caddesi'ndeki bir ağacın yola devrilmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.

AA muhabirinin İstanbul İtfaiyesinden aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Sancaktepe ve Beşiktaş'ta 6, Sultangazi'de 4, Büyükçekmece, Gaziosmapaşa, Eyüp ve Sarıyer'de 3, Beykoz, Başakşehir, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçemece, Sultanbeyli'de 2, Ataşehir, Beylikdüzü, Silivri, Beyoğlu, Üsküdar, Ümraniye ve Maltepe'de birer ağaç devrilmesi meydana geldi.

Ağaçların yollardan kaldırıldığı, bazı bölgelerde devrilen elektrik direkleri nedeniyle de kesintilerin meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin yollarda çalışmaları sürüyor

Kentte birçok noktada karla mücadele için oluşturulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarına gecenin saatlerinde devam ediyor.

Belediye ekipleri sabah kısıtlamanın sona ermesinin ardından ulaşımda bir aksamanın yaşanmaması için metrobüs güzergahında ve üstgeçitlerde de çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadelede 'Yerinden Karar' dönemi başlıyor
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Çin'e giden DSÖ uzmanı: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük
Belçika hükümeti, ülke dışına seyahat yasağını beklenenden erken kaldırmayı düşünüyor

Benzer haberler

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi

İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildi

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor

İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı