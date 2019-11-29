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İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Mehmet Kara,Muhammed Gencebay Gür   | 29.11.2019
İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal

İstanbul

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. 

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 17.35 Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada, 18.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş ve 18.05 Sarıyer-İstinye-Beşiktaş-Kadıköy vapur seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.



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