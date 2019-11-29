İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
İstanbul
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 17.35 Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada, 18.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş ve 18.05 Sarıyer-İstinye-Beşiktaş-Kadıköy vapur seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.
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