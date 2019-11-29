İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Istanbul
İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karaköy-Kabataş-Bostancı, Kadıköy-Sarıyer ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.