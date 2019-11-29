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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor
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Türkiye

İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Emrah Gökmen   | 29.11.2019
İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal

Istanbul

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karaköy-Kabataş-Bostancı, Kadıköy-Sarıyer ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.

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