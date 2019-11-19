İstanbul'da bazı kesimlerde sis etkili oluyor
İstanbul'da Kuzey Marmara otoyolu ile İstanbul Havalimanı bağlantı yollarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
İstanbul
İstanbul'da sabah saatlerinde kentin bazı noktalarında sis etkisini gösterdi. Kuzey Marmara otoyolu ile İstanbul Havalimanı bağlantı yollarında görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Arnavutköy'de ise sisin etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç devrildi. Aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
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