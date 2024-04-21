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Yaşam

Çam Dağı'nda havaların ısınmasıyla doğa canlandı

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda havaların ısınmasıyla tabiattaki renkler kendini göstermeye başladı.

Davut Genç  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Çam Dağı'nda havaların ısınmasıyla doğa canlandı Fotoğraf: Davut Genç - AA

Sakarya

Yüksek rakımı dolayısıyla kışların sert geçtiği Çam Dağı bölgesinde, ilkbahar aylarında havaların ısınmasıyla tabiat yeşerip canlanırken, çiçekler rengarenk açtı.

Zengin bitki çeşitliliği ile "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki ormanların üzerini yer yer sis bulutu kapladı.

Kestanepınarı, Şerbetpınarı ve Kirazlı mahallelerinde yağmurun ardından oluşan sis bulutu, bitki örtüsüyle ahenkli görüntü meydana getirdi.

Habitatın renkliliği ve canlıların haraketliliğiyle fotoğraf tutkunları için de önemli lokasyonlar arasında yer alan Çam Dağı'nın sis eşliğindeki manzarası, havadan da görüntülendi.

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