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Sakarya'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle görsel şölen sundu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yağış sonrası oluşan sis, sonbahar renkleri ile bütünleşerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Ömer Faruk Cebeci,Davut Genç   | 03.12.2020
Sakarya'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle görsel şölen sundu Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci/AA

Sakarya

Sakarya genelinde etkili olan yağışın ardından oluşan sis bulutu, ilçeye bağlı Açmabaşı Mahallesi mevkisindeki Dereköy Vadisi'nden seyredildi. 

Bölgenin üzerini kaplayarak dağların eteklerine tırmanan beyaz örtü ile sonbahar renkleri güzel görüntüler sergiledi.

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