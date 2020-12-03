Sakarya'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle görsel şölen sundu
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yağış sonrası oluşan sis, sonbahar renkleri ile bütünleşerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Sakarya
Sakarya genelinde etkili olan yağışın ardından oluşan sis bulutu, ilçeye bağlı Açmabaşı Mahallesi mevkisindeki Dereköy Vadisi'nden seyredildi.
Bölgenin üzerini kaplayarak dağların eteklerine tırmanan beyaz örtü ile sonbahar renkleri güzel görüntüler sergiledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.