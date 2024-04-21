Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,170.60
BTC/USDT
64,857.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Karların erimesi ve yağışların etkisiyle Van'daki Kanisipi Şelalesi yeniden akmaya başladı

Van'ın Çatak ilçesinde 100 metre yükseklikteki kayaların arasından akan Kanisipi Şelalesi, ilkbaharda farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mesut Varol, Sedat Gümüş  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Karların erimesi ve yağışların etkisiyle Van'daki Kanisipi Şelalesi yeniden akmaya başladı Fotoğraf:Özkan Bilgin/AA

Van

Yaz ve kış döneminde kuruyan, ilçeye 5 kilometre mesafedeki şelale, ilkbaharda karların erimesi ve yağışların etkisiyle daha coşkulu akmaya başlıyor.

Bugünlerde debisi yükselen şelaleye gelenler, kayalıkların arasından akan suyun akışını cep telefonlarıyla görüntülüyor.

Ailesiyle şelaleyi görmeye gelen Mesut Kazcı, Kanisipi Şelalesi'nin yılın bu dönemlerinde eşsiz manzarasıyla insanları cezbettiğini söyledi.

Şaleyi ilk kez görme fırsatı bulduklarını anlatan Kazcı, "Dağın eteğindeki bu muhteşem manzarayı görmek istedik. Sadece ilkbaharda akıyor. Bir süre sonra tekrar kuruyor. Bu anı kaçırmamak için geldik. Çok beğendik, inşallah yine geleceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultanbeyli'de İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile İstanbul'da görüşecek
Diyanet İşleri Başkanlığının 2024-2028 Stratejik Planı yayımlandı
Güney Kore'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeong'dan Türkiye'nin savunma sanayisine övgü
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede yapay zekanın önemini anlattı

Benzer haberler

Karların erimesi ve yağışların etkisiyle Van'daki Kanisipi Şelalesi yeniden akmaya başladı

Karların erimesi ve yağışların etkisiyle Van'daki Kanisipi Şelalesi yeniden akmaya başladı

Van'dan Gazze'ye 150 ton un gönderildi

Metrelerce karın biriktiği zirvedeki yolu açmak için mücadele ediyorlar

Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Bu yıl inci kefalleri "gürül gürül" göç edecek

Bu yıl inci kefalleri "gürül gürül" göç edecek
Van'da açan ters laleler doğayı süsledi

Van'da açan ters laleler doğayı süsledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet