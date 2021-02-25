İstanbul'da askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ’lı tutuklandı
İstanbul’da askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ’lı şüpheli tutuklandı.
Istanbul
Polis ekipleri, 20 Şubat Cumartesi günü saat 02.10'da, "Bahçelievler’e askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var” ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler, DAEŞ üyesi olduğu belirlenen Muhammed Yahya E’yi, Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'na yönelik keşif yaptığı sırada yakaladı.
Askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ’lı tutuklandı https://t.co/nKI57VKgPi— AA Canlı (@AACanli) February 25, 2021
Zanlının üst aramasında ve ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüyle bağlantılı görseller ve dokümanlar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.