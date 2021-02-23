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İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

İki farklı soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliyi yakalamak için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Mustafa Hatipoğlu   | 23.02.2021
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

İstanbul merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 37'si yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı.

İki farklı soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler İstanbul'un Beykoz, Ümraniye, Sultangazi, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçeleriyle Kırşehir, Kocaeli ve Balıkesir'de haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliyi yakalamak için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleriyle, helikopterin de destek verdiği operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan drone ile keşif yapılırken, narkotik köpekleriyle de adreslerde arama gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

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