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İstanbul Emniyet Müdürlüğü sahte sağlık ürünü imalatçılarına göz açtırmıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde düzenlenen 53 operasyonda, sahte maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünleri imal ederek piyasaya sürmeye çalışan 67 kişi gözaltına alınırken, 58 iş yeri de mühürlendi.

Halil Demir   | 05.04.2020
İstanbul Emniyet Müdürlüğü sahte sağlık ürünü imalatçılarına göz açtırmıyor

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Küçükçekmece, Bağcılar, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Sultangazi, Sultanbeyli, Bayrampaşa, Ümraniye, Avcılar, Esenler, Güngören, Kartal, Pendik ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünlere duyulan ihtiyacı sahte üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekiplerince, kentte 16 Mart ile 5 Nisan arasında, 58 iş yerine düzenlenen 53 farklı operasyonda, 67 iş yeri sahibi ve yöneticisi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte oldukları belirlenen 2 milyon 120 bin tıbbi maske, 1715 şişe kolonya, 11 bin 370 kutu ve 6 bin 585 litre dezenfektan, 2 bin 375 litre alkol, 33 ton 570 kilogram deterjan, 290 litre sıvı deterjan, 375 litre kimyasal madde, 300 kutu gıda takviyesi ile 79 bin 139 şişe, kutu, kapak ve etiket ele geçirildi.

Haklarında idari para cezası uygulanan 67 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 58 iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

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