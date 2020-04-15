Euro
7.52
Dolar
6.90
BIST 100
95,854.92
Altın
1,716.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul Eczacı Odası cumartesi günü için 'nöbetçi eczane' sayısını 3 katına çıkardı

İstanbul Eczacı Odası sokağa çıkma yasağının uygulanacağı cumartesi günleri için "nöbetçi eczane" sayısını 3 katına çıkardığını duyurdu.

Emin İleri   | 15.04.2020
İstanbul Eczacı Odası cumartesi günü için 'nöbetçi eczane' sayısını 3 katına çıkardı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

İstanbul Eczacı Odası (İEO), sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için "nöbetçi eczane" sayısını 3 katına çıkardığını duyurdu.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında bir dizi önlemin alındığı, bu önlemlerden birinin de cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı olduğu hatırlatıldı.

İhtiyaca göre planlama yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma yasağının ilk kez uygulandığı 11 Nisan 2020 Cumartesi gününe ait meslektaşlarımızdan bize ulaşan verilerde; SGK kapsamındaki vatandaşlarımıza ait, eczanelerimizce karşılanan reçete sayısının eczane başına ortalama 6,25 adet olduğu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hizmet veren meslektaşlarımızdan örnekleme yöntemiyle toplanan kasa raporlarına göre; 9 saat süren mesaimizde eczanelerimize gelen vatandaş sayısının ortalama 11 kişi olduğu görülmüştür.

Bu sebeple, sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır."

İstanbul Eczacı Odası, hafta sonu hizmet verecek eczanelerin listesini de internet sitesinde yayınladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İran'dan Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü kararına tepki
Dokuz Eylül Üniversitesinde 'immun plazma' tedavisi başladı
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 59'a yükseldi
Çocuklar 23 Nisan'da kırmızı beyaz kıyafetlerle balkonlardan şarkı söyleyecek

Benzer haberler

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Yaş çay üreticileri 30 Nisan'a kadar Rize'ye gelebilecek

İstanbul Eczacı Odası cumartesi günü için 'nöbetçi eczane' sayısını 3 katına çıkardı

Dokuz Eylül Üniversitesinde 'immun plazma' tedavisi başladı

Dokuz Eylül Üniversitesinde 'immun plazma' tedavisi başladı
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 59'a yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 59'a yükseldi
Tunceli'de günlük 200 yaşlı, hasta, engelli aileye sıcak yemek ve meyve

Tunceli'de günlük 200 yaşlı, hasta, engelli aileye sıcak yemek ve meyve