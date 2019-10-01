Euro
6.25
Dolar
5.72
BIST 100
103,876.60
Altın
1,483.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 01.10.2019
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası toplum Kaşıkçı soruşturmasında sınıfta kaldı
GÖRÜŞ - Suriye’de asıl nüfus mühendisliğini kim yaptı?
Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi
Suudi Arabistan'ın dev savunma bütçesi güvenlik sağlamıyor
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi