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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 25.09.2019
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak'ın kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu." ifadelerine yer verildi.


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