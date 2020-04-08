Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.