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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 08.04.2020
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadesine yer verildi.

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