İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlar durduruldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." açıklamasında bulundu.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." açıklamasında bulundu.
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