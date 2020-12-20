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İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 20.12.2020
İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlar durduruldu

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." açıklamasında bulundu.

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