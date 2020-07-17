Euro
7.86
Dolar
6.87
BIST 100
118,781.40
Altın
1,807.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İnfaz yasasının "şekil yönünden" iptal istemine ret

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Aylin Dal   | 17.07.2020
İnfaz yasasının "şekil yönünden" iptal istemine ret

Ankara

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un "şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına" karar verilmesini istemişti.

İnfaz yasasının bazı maddelerinin "af" sonucu doğurduğunu savunan CHP, "TBMM'de Anayasa'nın öngördüğü 5'te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptali"ni talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.

Genel Kurul, infaz yasasıyla ilgili "şekil yönünden" yapılan başvuruyu reddetti. Kararın 7 üyenin karşı oyuna karşı 9 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinden 7'si düzenlemenin "af kapsamında olduğu" yönünde görüş bildirdiği, çoğunluğu oluşturan 9 üyenin ise düzenlemeyi "af değil, infaz düzenlemesi" olarak kabul ettiği belirtildi. 

İkinci başvuru 

CHP, bu başvurunun ardından infaz yasasının tümü ya da 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle ikinci bir başvuru daha yapmıştı. 

Bu başvurunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca, havuz ve plajlardaki 'damlacık' tehlikesine karşı uyardı
DSÖ'den Afrika ülkelerine 'Kovid-19' uyarısı
Çinli ilaç şirketi Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine Abu Dabi'de başladı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 976 bini geçti
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hafta sonları karantina uygulanacak

Benzer haberler

İnfaz yasasının "şekil yönünden" iptal istemine ret

İnfaz yasasının "şekil yönünden" iptal istemine ret

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için seçim yapılacak

AYM'nin 'ihlal' kararı sonrası yapılan yeniden yargılamada çocuğun Yunan babaya iadesi reddedildi

CHP 'çoklu baro düzenlemesi'nin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu

CHP 'çoklu baro düzenlemesi'nin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu
Anayasa Mahkemesinden AİHM'nin 'ihlal' kararıyla ilgili değerlendirme

Anayasa Mahkemesinden AİHM'nin 'ihlal' kararıyla ilgili değerlendirme
İnfaz yasasının 'şekil yönünden' iptal istemi esastan görüşülecek

İnfaz yasasının 'şekil yönünden' iptal istemi esastan görüşülecek