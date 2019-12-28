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İletişim Başkanı Altun'dan 'İngiltere'nin YPG/PKK'ya yönelik kararı'na ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İngiltere makamlarının YPG/PKK'ya aktarılan mali desteği kovuşturma kararını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 28.12.2019
İletişim Başkanı Altun'dan 'İngiltere'nin YPG/PKK'ya yönelik kararı'na ilişkin açıklama

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, İngiltere'de terör örgütü YPG/PKK'ya katılan bir kişinin ailesine yönelik teröre mali yardım ve destek soruşturmasını değerlendirdi.

Paylaşımında, birçok Avrupalı'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin saflarına katıldığını hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Avrupa hükümetlerinin, yabancı terörist akınını durdurmasının ve terör örgütüne katıldıkları için bu şahıslar hakkında yasal işlemler başlatmasının vakti çoktan geldi. PKK/YPG, Türkiye için olduğu kadar, bölgesel istikrar ve Avrupa'nın güvenliği açısından da bir tehdittir. Müttefiklerimiz, bu terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalı ve Avrupa vatandaşlarının bu terör örgütüne katılmasını görmezden gelmeye son vermelidir. PKK/YPG de DEAŞ gibi bir terör örgütü olarak kabul edilmeli ve o şekilde muamele görmelidir.

Terörizmin her türüyle mücadelede en hayati hamlelerden biri, para kaynağını kesmektir. İngiltere makamlarının YPG/PKK'ya aktarılan mali desteği kovuşturma kararını memnuniyetle karşılıyoruz."


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