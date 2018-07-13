İHH kurban bağışlarını 103 ülke ve bölgeye ulaştıracak

Bu yılki kurban organizasyonunu "Paylaştığın senindir, paylaş sevindir" sloganıyla yürüten İHH, kurbanları 103 ülke ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

İSTANBUL

İHH İnsani Yardım Vakfı, kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için "Paylaştığın senindir, paylaş sevindir" sloganıyla dünyanın 103 ülke ve bölgesine yola çıkacak.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye'de ilk defa kurban projesi gerçekleştiren vakıf, 26 yıldır yürüttüğü kurban çalışmalarında her yıl daha fazla bölgeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırdı.

Bu yılki kurban organizasyonunu "Paylaştığın senindir, paylaş sevindir" sloganıyla yürüten İHH, kurbanları 103 ülke ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

İHH, bu Kuran Bayramı'nda kurban bedelini 750 lira olarak belirledi. Vekalet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Vakıf, bu sene geçen yıl dağıttığı 53 bin 500 bin hissenin üzerine çıkmayı hedefliyor.

Türkiye de dahil 103 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak olan vakıf görevlileri, kendilerini bekleyen ihtiyaç sahiplerine, sadece kurban eti götürerek değil, hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek.

Cami ve mescitlerin, su kuyularının, eğitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarının, yetimhane binalarının ve benzeri birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atılacak.

İHH, bağışçılarının vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını da güçlendirmeyi hedefliyor.

5 kıtada kurban organizasyonu

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik, mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verilecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak.

Afrika'dan Balkanlar ve Güneydoğu Asya'ya Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya beş kıtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaşacak olan İHH'nın bu yıl kurban çalışmaları için ziyaret edeceği ülke ve bölgeler şunlar:

"Afrika'da Burkina Faso, Çad (Çadlı, Orta Afrikalı ve Nijeryalı mülteciler), Kamerun (Kamerunlu ve Orta Afrikalı mülteciler), Orta Afrika Cumhuriyeti, Gana, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Benin, Sierra Leone, Liberya, Togo, Burundi, Cibuti (Cibutili ve Yemenli mülteciler), Etiyopya (Etiyopya ve Ogaden), Güney Afrika (Güney Afrikalı ve Malawili mülteciler), Güney Sudan, Maurituis, Kenya (Kenyalı ve Somalili mülteciler), Komor Adalari, Swaziland, Malavi, Mozambik, Ruanda, Somali, Sudan (Darfur, Hartum ve Kesele), Tanzanya, Uganda ve Zimbabve.

Asya'da Bangladeş (Bangladeşli ve Arakanlı mülteciler), Hindistan, (Hindistan, Jamnu Keşmir, Kerala ve Assam), Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar (Myanmar ve Arakan), Vietnam, Tayland (Patani), Endonezya, Filipinler (Moro), Vanuatu, Kamboçya ve Doğu Türkistan. Ortadoğu'da Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak, Lübnan, Ürdün, Suriye, Yemen, Mısır, Tunus, İran ve Libya. Orta Asya ve Kafkasya'da, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, Acara, Azerbaycan, Gürcistan, Kırım, Ukrayna, Ahıska, Adıgey, Osetya, Karaçay-Çerkes, Kabardey Balkar, Dağıstan, İnguşetya, Abhazya ve Çeçenistan. Amerika'da Haiti, Ekvador ve Bolivya."

İHH, ayrıca Türkiye ile birlikte toplamda 20 ülkede 35 bin yetime bayramlık kıyafet yardımında da bulunacak. Hayırseverler 120 lira karşılığında yetim çocuklara bir bayramlık hediye edebilir ya da BAYRAMLIK yazıp 3072'ye mesaj göndererek projeye 5 lira destekte bulunabilir.

Kurban bağışları, İHH merkezlerinden, internet üzerinden online olarak ya da vakfın 0212 631 2121 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.



Muhabir: Hanife Sevinç