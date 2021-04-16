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İfadeye çağrılan emekli amirallerden İstanbul'da oturanların evlerinde arama yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada ifadeye çağırdığı 7 şüpheliden İstanbul'da oturanların evlerinde arama yapıldı.

Murat Kaya   | 16.04.2021
İfadeye çağrılan emekli amirallerden İstanbul'da oturanların evlerinde arama yapıldı

İstanbul

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin 7 kişi hakkında daha başlattığı soruşturma kapsamında, şüphelilerin evlerinde arama yapılması kararı alındı.

Bunun üzerine, başsavcılık İstanbul'da oturan şüpheliler için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına talimat verdi.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin evlerine gidildiği ve arama gerçekleştirildiği öğrenildi. Evlerinde arama yapılan bu kişilere ait dijital materyallere el konulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara'da 6 emekli amiral ile 1 emekli generale gelecek hafta ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmeleri konusunda tebligat yapılmıştı.

14 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin daha önce 14 kişi hakkında soruşturma başlatılmış, 10'u gözaltına alınan, 4'ü ifadeye çağırılan 14 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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İfadeye çağrılan emekli amirallerden İstanbul'da oturanların evlerinde arama yapıldı

İfadeye çağrılan emekli amirallerden İstanbul'da oturanların evlerinde arama yapıldı