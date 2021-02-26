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İçişleri Bakanlığı'ndan genelge: Hafta sonu vergi daireleri açık olacak

Genelgeye göre, vergi borçlarını ödemek/yapılandırmak isteyeler belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sertaç Bulur   | 26.02.2021
İçişleri Bakanlığı'ndan genelge: Hafta sonu vergi daireleri açık olacak

Ankara

İçişleri Bakanlığı, borç yapılandırmasının son günü olan 1 Mart'ta vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre, vergi borçlarını ödemek/yapılandırmak isteyeler belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulacak.

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