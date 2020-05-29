İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Herokal kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldı.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.