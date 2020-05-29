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İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 29.05.2020
İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Herokal kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldı.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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