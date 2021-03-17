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İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 içinde teslim olan terörist sayısı 35'e yükseldi.

Muhammed Ali Toruntay   | 17.03.2021
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 4 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 35'e ulaştı.


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