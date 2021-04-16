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İçişleri Bakanlığı: (Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki iddialar) Müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığından, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki iddialarla ilgili açıklamada, "Bakanlığımızın onayı ile müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 16.04.2021
İçişleri Bakanlığı: (Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki iddialar) Müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığından Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki iddialarla ilgili yapılan yazıla açıklamada, "Bakanlığımızın onayı ile müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmada ilgili vali yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

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