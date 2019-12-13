İçişleri Bakanlığı: İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığınca İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği bildirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiği bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu 4 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.