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İçişleri Bakanlığı: İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığınca İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 13.12.2019
İçişleri Bakanlığı: İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiği bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu 4 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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