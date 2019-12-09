İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, 11 Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.
- Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
- Ülkelerine gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 21'e yükseldi