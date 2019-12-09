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İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sertaç Bulur   | 09.12.2019
İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 11 Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

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