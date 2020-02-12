İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığından, Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edildi.
Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu bir kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.