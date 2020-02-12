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Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları - Kahramanmaraş
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İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığından, Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 12.02.2020
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edildi.

Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu bir kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.

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