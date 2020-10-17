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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki askerleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları Üs Bölgesi'nde görev yapan askerleri ziyaret etti.

Mesut Varol   | 17.10.2020
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki askerleri ziyaret etti Fotoğraf: Barış Oral / AA

Van

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile geceyi Yüksekova ilçesindeki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde geçirdi.

Sabah saatlerinde askerlerle kahvaltı yapan Bakan Soylu ve beraberindekiler, ardından askerlerle fotoğraf çektirdi. Bakan Soylu daha sonra Cilo Göllerbaşı Sat Buzul Göllerine gelerek buzul gölü kenarında kahve içti, beraberindekilerle sohbet etti. Burada, "Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş..." ifadesini kullanan Bakan Soylu, "3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Göllerinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Bakan Süleyman Soylu, son olarak bölgenin en yüksek rakımlı üs bölgesi olarak bilinen ve Irak sınırına kadar tüm bölgeye hakim noktadaki 3 bin 430 rakımlı İkiyaka Dağları Üs Bölgesi'ne geldi. Burada terörle mücadelede sürdürülen çalışmalarla ilgili komutanlardan bilgi alan Soylu, askerlerle fotoğraf çektirdi.

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