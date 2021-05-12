İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, etkisiz hale getirilen 'Bahoz' kod adlı teröristin kimliğine dair ayrıntıları paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "8 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten turuncu listede aranan 'Bahoz' kod adlı Ferhat Taşdemir, Hakkari'de sivil vatandaşlar Orhan Adıyaman, Onur Bozkurt ve Arif Sevinç'i şehit eden terörist." dedi.
Hakkari
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