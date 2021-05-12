Euro
10.18
Dolar
8.43
BIST 100
1,441.33
Altın
1,823.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, etkisiz hale getirilen 'Bahoz' kod adlı teröristin kimliğine dair ayrıntıları paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "8 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten turuncu listede aranan 'Bahoz' kod adlı Ferhat Taşdemir, Hakkari'de sivil vatandaşlar Orhan Adıyaman, Onur Bozkurt ve Arif Sevinç'i şehit eden terörist." dedi.

Sayim Harmancı   | 12.05.2021
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, etkisiz hale getirilen 'Bahoz' kod adlı teröristin kimliğine dair ayrıntıları paylaştı

Hakkari

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
Dünya genelinde 1 milyar 342 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor
DSÖ'nün Kovid-19 salgınındaki rolünü incelemek üzere kurulan bağımsız panel: Kovid-19 salgını engellenebilirdi

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, etkisiz hale getirilen 'Bahoz' kod adlı teröristin kimliğine dair ayrıntıları paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, etkisiz hale getirilen 'Bahoz' kod adlı teröristin kimliğine dair ayrıntıları paylaştı

'Hudut kartalları' kaçakçılığa göz açtırmadı

Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi