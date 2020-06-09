İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içi terörist sayısı 445’e indi
İçişleri Bakanı Soylu, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." dedi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında 2, Elazığ Görese dağlarında 2 olmak üzere toplam 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirtti. Soylu, şunları kaydetti:
"Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah. Biraz daha sabır ve gayret."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.