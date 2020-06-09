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Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içi terörist sayısı 445’e indi

İçişleri Bakanı Soylu, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." dedi.

Cankut Taşdan   | 09.06.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içi terörist sayısı 445’e indi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında 2, Elazığ Görese dağlarında 2 olmak üzere toplam 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirtti. Soylu, şunları kaydetti: 

"Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah. Biraz daha sabır ve gayret."

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