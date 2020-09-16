İçişleri Bakanı Soylu: Siirt'te 5 terörist ölü ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu, "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda Siirt'te bugün 5 terörist ölü ele geçirildi. Son 1 haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29 oldu." dedi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında 5 teröristi ölü ele geçirdiğini bildirdi.
Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, jandarma komando ve JÖH birliklerimiz bugün Siirt'te 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz... Kahramanlarımıza teşekkürler."
Bakanlıktan yapılan açıklamada ise bugün yapılan hava destekli operasyonun Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Tandır Dağı bölgesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.