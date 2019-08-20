İçişleri Bakanı Soylu: Kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, "14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini de biliyoruz." dedi.
İstanbul
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, Van, Diyarbakır Mardin'e kayyım atanmasına ilişkin kararın siyasi değil, hukuk çerçevesi içinde alınan idari bir karar olduğunu kaydetti.
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