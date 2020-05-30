Hrant Dink Vakfına ölüm tehdidi içeren mesaj yollayan zanlı yakalandı
Hrant Dink Vakfının e-posta adresine tehdit içerikli mesaj gönderdiği belirlenen H.A'nın, terörle mücadele ekiplerince Konya'da gözaltına alındığı bildirildi.
Ankara
Hrant Dink Vakfının e-posta adresine tehdit içerikli mesaj gönderdiği belirlenen H.A'nın, terörle mücadele ekiplerince Konya'da gözaltına alındığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, 27-28 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfına ölüm tehdidi içeren bir elektronik posta gönderilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamaya göre, e-posta adresinin Konya'nın Selçuklu ilçesinde ikamet eden H.A. tarafından kullanıldığı tespit edildi.
Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.