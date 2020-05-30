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Türkiye

Hrant Dink Vakfına ölüm tehdidi içeren mesaj yollayan zanlı yakalandı

Hrant Dink Vakfının e-posta adresine tehdit içerikli mesaj gönderdiği belirlenen H.A'nın, terörle mücadele ekiplerince Konya'da gözaltına alındığı bildirildi.

Cankut Taşdan   | 30.05.2020
Hrant Dink Vakfına ölüm tehdidi içeren mesaj yollayan zanlı yakalandı

Ankara

Hrant Dink Vakfının e-posta adresine tehdit içerikli mesaj gönderdiği belirlenen H.A'nın, terörle mücadele ekiplerince Konya'da gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, 27-28 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfına ölüm tehdidi içeren bir elektronik posta gönderilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, e-posta adresinin Konya'nın Selçuklu ilçesinde ikamet eden H.A. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.


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