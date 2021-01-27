Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: Türkiye ile ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, "(Türkiye'yle) Ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum." dedi.
Ankara
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "(Türkiye'yle) Ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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