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Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: Türkiye ile ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, "(Türkiye'yle) Ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

Zuhal Demirci   | 27.01.2021
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: Türkiye ile ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum

Ankara

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "(Türkiye'yle) Ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: Türkiye ile ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum