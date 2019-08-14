Hersek Lagünü'nün 'engelsiz kuş gözlem kulesi' projesi tamamlanıyor
Yalova'nın Altınova ilçesinde çok sayıda kuş türünün konakladığı Hersek Lagünü'nün yüksek bir noktadan izlenebilmesi için yapımına başlanan 7 katlı gözlem kulesi projesi tamamlanma aşamasına getirildi.
Yalova
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sorumluk sahasında bulunan Marmara Denizi kıyısındaki Hersek Lagünü, 218 kuş türüne ev sahipliği yapmasından dolayı "kuş oteli" olarak da biliniyor.
Göç dönemlerinde gelen kuşlarla ayrı bir güzelliğe bürünen lagün, İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun en önemli ayaklarından olan Osmangazi Köprüsü'nün yanı başındaki Hersek Lagünü, kuş gözlemciliği ve doğa fotoğrafçılığıyla uğraşanların da ilgisini çekiyor.
Lagünün doğal güzelliklerinin yüksek bir noktadan görülebilmesi ve kuş gözlemciliği yapılabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapımına başlanan kule projesinde sona yaklaşılıyor.
"Engelsiz kuş gözlem kulesi"
Engelliler ve yaşlılar da düşünülerek asansörlü inşa edilen 18,5 metrelik 7 katlı "engelsiz kuş gözlem kulesi"nin ekim ayında açılması planlanıyor.
Bölgedeki kuş zenginliği ve çeşitliliğinin oluşturduğu görsel güzelliğin tanıtılması, ilgi gruplarının, araştırmacıların ve alana gelen ziyaretçilerin sulak alan habitatına zarar vermeden gözlem yapabilmesi amacıyla inşa edilen kulede, çelik konstrüksiyon kullanıldı. Ayrıca kule, tabiata uyumlu olması için ahşap malzemeyle kaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.