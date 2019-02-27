Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kushner ile iş birliğini artırmaya yönelik adımları görüştük
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "ABD Başkanı Trump'ın Kıdemli Danışmanı Kushner ile baş başa görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları görüştük." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner ile yaptığı görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları istişare ettiklerini bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kushner ile gerçekleştirdiği görüşmeye katıldığını belirtti.
Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünün ardından Jared Kushner ile baş başa yaptıkları toplantıda ise ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları görüştüklerini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.