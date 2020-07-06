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“Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği"
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Türkiye

Havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.

Sertaç Bulur   | 06.07.2020
Havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı

Ankara

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya yönelik incelemeler devam ediyor.

Bu kapsamda fabrikadan alınan numuneler Ankara'ya getirilerek Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarında incelendi. 

Numuneler üzerinde yapılan kimyasal analizlerde patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Yine numunelerde yangını başlatıcı veya hızlandırıcı petrol türevi de belirlenemedi. 

İlk belirlemelere göre, olayın kaza sonucu meydana geldiği, saldırı ve sabotaja yönelik bulgu tespit edilmediği öğrenildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında cuma günü meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada ihmal olup olmadığının araştırılması için İçişleri Bakanlığınca idari soruşturma başlatılmış, 1 mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi, 1 jandarma müfettişi görevlendirilmişti.

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