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Hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor

Hava sıcaklıklarının, yarından itibaren hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 11.02.2021
Hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle kuzeybatı kesimlerden başlayarak 8-17 derece azalması ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Pazar günü Marmara ve Batı Karadeniz'den başlamak üzere gelecek hafta kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Soğuk hava dalgasının en az 10 gün boyunca etkili olması bekleniyor

En az 10 gün boyunca etkili olacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasının, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarlarla neden olabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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