Hava Kuvvetleri Komutanlığından Giresun'daki arama kurtarma faaliyetlerine destek
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 helikopterin, arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 helikopterin, arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.