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Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ömer Olcay   | 21.07.2020
Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı 2 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı." ifadesine yer verildi.

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