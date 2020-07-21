Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı 2 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay Hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.