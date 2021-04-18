Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.

Sayim Harmancı   | 18.04.2021
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı mevkisinde, dün düzenledikleri "Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Çamdalı-1" operasyonu sırasında bölgede bir mağara tespit etti.

Mağarada yapılan aramada, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan 2 telsiz, 4 roketatar sevk fişeği, 6 el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan elektronik devre kutusu, 394 gram C4 olduğu değerlendiren patlayıcı, 5,56 milimetre çapında mühimmat, 8'li blok haline getirilmiş 2 büyük pil, 6 sargı halinde yaklaşık 50 metre bakır bobin teli, batarya şarj ünitesi, basma düzenekli el yapımı patlayıcı hazırlamak için konu anlatımlı not kağıdı, çift tarafı cam olan elektrikle çalışan mercek olduğu değerlendirilen alet ve telsiz anteni bulundu.

Bölgedeki operasyonun sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bine yaklaştı
İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 120 milyonu geçti
Kovid-19 salgınıyla ani işitme kaybı yaşayanların sayısında artış tespit edildi
Ankara Üniversitesinin araştırmasına göre Kovid-19 teşhisinden itibaren ruh sağlığı hizmeti şart

Benzer haberler

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi

Şemdinli'de 4 gün önce dereye düşerek yaralanan asker şehit oldu

Şemdinli'de 4 gün önce dereye düşerek yaralanan asker şehit oldu
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Şanlıurfa'da drone destekli şafak operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şanlıurfa'da drone destekli şafak operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi