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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hamdi Çelikbaş   | 18.03.2021
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayı, 12 Mart'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.



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