ERZURUM

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Polisimiz icabında vatan, bayrak, cumhuriyet, kutsal değerlerimiz ve vazife uğruna seve seve canını feda etmekten çekinmemekte. Bu uğurda verdiği binlerce şehidi ile de bizlerin yolunu aydınlatmaktadır. Ülke olarak birçok terör örgütünün farklı cephelerden ve aynı aynda pek çok saldırılarına maruz kalırken bir yandan da özelikle devletimizin kılcal damarlarına kadar sızmış hainleri temizlemek için çok önemli görevler ifa ediyoruz." dedi.

Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda düzenlenen 22. dönem mezuniyet törenine katılan Uzunkaya, burada yaptığı konuşmada, mezun olan polislerin aldığı eğitimler ile Türk milletine en iyi şekilde hizmet edeceğini söyledi.

Eğitimlerini tamamlayarak çevik gibi disiplinli polis olan 248 gencin mezuniyet programına katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Bugün Erzurum'da gördüğünüz 248 aslan parçası gibi Türkiye'de 20 ayrı okulda toplamda 6 bin 500 genç polis adayını emniyet teşkilatına katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 173 yıllık tarihi şan ve şeref sayfalarıyla dolu, milletine aşk ve sadakatle hizmet eden, feragat ve fedakarlık örneği ve kanun ordusu olan Türk polis teşkilatımız, gücünü milletten almakta ve seçilmiş meşru otoritenin emrinde, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık ve hesap verebilen yönetim anlayışı içinde görevini yerine getirmektedir."

Uzunkaya, emniyet teşkilatının huzur ve güvenliği tesis etmeyi, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamayı, toplumun her geçen gün artan güvenlik ihtiyacını ve özgürlük taleplerini hukukun dışına taşmadan güvenlik içinde korumayı, tarafsız görev anlayışıyla toplumun her kesiminin sevgi, saygı ve güvenle desteğini almayı kendisine daima şiar edindiğini aktardı.

Milletin huzur ve güvenliği için çalışan emniyet teşkilatının aynı zamanda mazisinden aldığı güçle ve yüklendiği tarih bilinci sorumluluğu ile geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu anlatan Uzunkaya, "Teşkilatımız milli değerler ile donatılmış, devletine sadık, milletine bağlı ve vazife uğruna gözünü kırpmadan canını feda edebilen bir anlayışla kendisine teslim edilen bu ulvi görevleri ifa etmektedir. Polisimizin böylesine önemli görevleri ifa etmiş olması, aldığı eğitimin kalitesinin de yüksek olması gerekmektedir. Bu amaçla ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, teçhizat ve teknolojik donanım devletimizin tüm imkanları kullanılarak temin edilmektedir." diye konuştu.

Uzunkaya kendilerine verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve devlet yetkililerine teşekkür etti.

Polisin devletin bekasına, milletin birlik ve dirliğine, ülkenin ise bütünlüğüne kasteden, hainlik ve alçaklıkta sınır tanımayan her türlü ihanet şebekelerine ve suç odaklarına kaşı olduğuna dikkati çeken Uzunkaya,

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi tüm polis teşkilatının kayıtsız ve şartsız meşru otoritenin emrinde hareket ettiğini kaydeden Uzunkaya, "Polis teşkilatı 15 Temmuz darbe girişiminde milletin desteğiyle ve millet ile kol kola, demokrasi tarihine altın harflerle kaydedilen kahramanlık destanının baş aktörlerinden birisi. Polisimizin bu amansız mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş çağdaş bir yönetim anlayışıyla görevini en iyi şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yolumuz engebeli, yorucu ve uzun olduğu kadar onurlu ve kutsaldır." ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş de mezun olan polislere görevinde başarı dileyerek, polislere nasihatlerde ve uyarılarda bulundu.

Protokol üyeleri konuşmalar sonrası mezun olan öğrencilerden başarıl olanlara ödüllerini verdi.

Tören sonrası keplerini havaya fırlatan mezun polisler, mutluluklarını aileleri ile paylaştı.

Muhabir: İlhami Erkılıç