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Güngören'de doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada 1 kişi yaralandı

İstanbul Güngören'de bir binanın ikinci katında meydana gelen doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

İlyas Kaçar   | 17.01.2020
Güngören'de doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada 1 kişi yaralandı Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul Güngören'de, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katındaki patlamada, aynı katta ve çevredeki birçok iş yerinde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlamada yaralanan 1 kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan cadde ve olay yerindeki incelemeler sürüyor.

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