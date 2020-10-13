Euro
9.32
Dolar
7.93
BIST 100
1,175.27
Altın
1,891.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunuyor Beşiktaş, Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı antremanla hazırlıklarını sürdürüyor
logo
Türkiye

Gümüşhane'de terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan depo bulundu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir depo bulundu.

Veysel Kara   | 13.10.2020
Gümüşhane'de terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan depo bulundu

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasındaki Kürtün kırsalında, Şehit Jandarma Er Ercan Ordu operasyonu icra edildi.

Bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen, arama ve tarama faaliyetleri de yürütülen operasyonda, ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü yaşam malzemeleri ve motor yağı ele geçirildi.

Bölgede bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlar sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bini geçti
Amasya'da maske takmayan 392 kişiye 352 bin lira para cezası
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcıları Kovid-19 aşı denemesi için gönüllü oldu
'Remdesivir' alan Kovid-19 hastalarının 'plasebo' alanlara kıyasla daha hızlı iyileştiği teyit edildi
İtalya'da hükümet Kovid-19'a yönelik yeni sıkı tedbirleri kabul etti

Benzer haberler

Gümüşhane'de terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan depo bulundu

Gümüşhane'de terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan depo bulundu

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı düzeneği imha edildi

Yeni Zigana Tüneli'nin havalandırma sistemi Avrupa'da ilk olacak

Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü
Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu
Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı