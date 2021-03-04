Euro
9.01
Dolar
7.48
BIST 100
1,528.97
Altın
1,717.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Kurucular Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ konuşuyor AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin konuşuyor
logo
Türkiye

Gökçeada açıklarında teknenin batmasının ardından kaybolan jandarma trafik tim komutanı için arama çalışması sürüyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonrasında kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediliyor.

Burak Akay   | 04.03.2021
Gökçeada açıklarında teknenin batmasının ardından kaybolan jandarma trafik tim komutanı için arama çalışması sürüyor

Çanakkale

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisince bölgede arama yapılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı bölge odak alınarak çevresinde tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Gökçeada'da bulunan sivil dalgıçlar da su altı arama faaliyetlerine destek veriyor.

Laz Koyu açıklarında 26 Şubat'ta akşam saatlerinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu kaybolmuştu. Batan tekne ise bulunduğu yerden alınarak Uğurlu Limanı'na çekilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Koronavirüs savaşçıları' test sonucunu belirlemek için zamanla yarışıyor
Kanada Ulusal Aşı Danışma Komitesinden Kovid-19 aşılarının iki dozu arasındaki süreyi 4 aya çıkarma tavsiyesi
Yunanistan'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tedbirler sıkılaştırıldı
Mutant virüse karşı daha titiz davranılması uyarısı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Benzer haberler

Gökçeada açıklarında teknenin batmasının ardından kaybolan jandarma trafik tim komutanı için arama çalışması sürüyor

Gökçeada açıklarında teknenin batmasının ardından kaybolan jandarma trafik tim komutanı için arama çalışması sürüyor

Gökçeada açıklarında kaybolan jandarma trafik tim komutanı için arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan jandarma trafik tim komutanını arama çalışması sürüyor

Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan jandarma trafik tim komutanını arama çalışması sürüyor
Çanakkale'de göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor

Çanakkale'de göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor
İzmir'de lastik botta sürüklenen 23 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de lastik botta sürüklenen 23 sığınmacı kurtarıldı