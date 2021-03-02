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Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan jandarma trafik tim komutanını arama çalışması sürüyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir teknenin batmasının ardından kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmalarına 5'inci gününde devam ediliyor.

Burak Akay   | 02.03.2021
Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan jandarma trafik tim komutanını arama çalışması sürüyor Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Aramalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisi katılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de yer aldığı çalışmalarda, sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı bölge ve çevresinde mayın avlama gemisi ile tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Gökçeada'da bulunan sivil dalgıçlar da su altı arama faaliyetlerine destek veriyor.

Laz Koyu açıklarında 26 Şubat'ta akşam saatlerinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu kaybolmuştu. Batan tekne ise bulunduğu yerden alınarak Uğurlu Limanı'na çekilmişti.

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